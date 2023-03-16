«Айлендерс» выиграли у «Анахайма». Сорокин сделал 20 сэйвов
«Айлендерс» переиграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Дакс» потерпели второе поражение подряд.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» набрали 78 очков и занимают 8-е место в Восточной конференции. «Дакс» с 54 очками идут на 14-й строчке в Западной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Айлендерс» — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
Голы: Джонс — 6 (Фаулер, Терри), 0:25 — 1:0. Палмиери — 11 (Энгвалль, Пелек), 12:24 — 1:1. Шаттенкирк — 3 (Зеграс, Строум), 17:47 — 2:1. Фэшинг — 6 (Паризе, Ахо), 29:46 — 2:2. Нельсон — 29 (Пелек, Палмиери), 39:37 — 2:3. Энгвалль — 15 (Палмиери), 42:58 — 2:4. Нельсон — 30 (Палмиери, Добсон), 49:02 — 2:5. Паризе — 17 (Пажо), 52:45 — 2:6. Шаттенкирк — 4 (бол., Ватрано, Комтуа), 55:05 — 3:6.
Вратари: Гибсон — Сорокин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 23 (7+8+8) — 33 (13+16+4).
Наши: — - Романов (17.33/2/0).
16 марта. Анахайм. Honda Center. 13552 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|67
|44
|23
|94
|3
|Рейнджерс
|67
|38
|29
|86
|4
|Питтсбург
|67
|34
|33
|78
|5
|Айлендерс
|69
|34
|35
|76
|6
|Вашингтон
|69
|33
|36
|73
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
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|21
|45
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|66
|50
|16
|105
|2
|Торонто
|67
|40
|27
|89
|3
|Тампа-Бэй
|68
|40
|28
|86
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|67
|33
|34
|72
|6
|Оттава
|67
|33
|34
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|68
|27
|41
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|68
|37
|31
|87
|2
|Миннесота
|67
|38
|29
|84
|3
|Колорадо
|66
|38
|28
|82
|4
|Виннипег
|68
|38
|30
|79
|5
|Нэшвилл
|65
|34
|31
|75
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|68
|25
|43
|61
|8
|Чикаго
|67
|23
|44
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|68
|42
|26
|90
|2
|Лос-Анджелес
|68
|39
|29
|87
|3
|Эдмонтон
|68
|37
|31
|82
|4
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|5
|Калгари
|68
|30
|38
|74
|6
|Ванкувер
|66
|29
|37
|63
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|68
|19
|49
|51
|16.03
|02:00
|
Торонто – Колорадо
|1 : 2 Б
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Баффало
|5 : 4 Б
|16.03
|04:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|5 : 8
|16.03
|05:00
|
Анахайм – Айлендерс
|3 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|129
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|100
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|96
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|56
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|66
|46
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|66
|44
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25