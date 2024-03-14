Гол Торопченко помог «Сент-Луису» обыграть «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» на своем льду выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блюз» одержали вторую победу подряд после серии из трех поражений.

Российский нападаюзий хозяев Алексей Торопченко забросил одну шайбу.

«Сент-Луис» набрал 71 очко и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Кингз» идут на 8-й строчке — 77 очков.