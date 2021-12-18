«Вашингтон» на выезде обыграл «Виннипег», Овечкин забил гол в конце игры

«Вашингтон» в гостях победил «Виннипег» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Бренден Диллон и Джош Морриси. Российский форвард Александр Овечкин отличился в составе гостей в конце игры. Он забил в пустые ворота.

Кроме него, у победителей также отличились Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири и Майкл Сгарбосса. Российский нападающий Евгений Кузнецов пропустил матч — он попал в ковид-протокол.

«Вашингтон» набрал 43 очка и лидирует в Восточной конференции. У «Джетс» 31 очко и десятая позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Вашингтон» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Лисон — 3 (Сгарбосса, Ирвин), 23:11 — 0:1. Спронг — 5 (Протас), 28:43 — 0:2. Диллон — 1 (Элерс), 34:32 — 1:2. Моррисси — 5 (бол., Элерс, Шмидт), 42:03 — 2:2. Шири — 7 (Шульц, Чоловски), 49:09 — 2:3. Сгарбосса — 2 (п.в., Лисон, Дженсен), 57:20 — 2:4. Овечкин — 22 (п.в., Спронг, Карлсон), 59:09 — 2:5.

Вратари: Хеллибак (57:14 — 57:20, 58:29) — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (8+20+14) — 39 (14+9+16).

Наши: Свечников (9.10/2/0) — Овечкин (20.30/8/+1), Орлов (22.11/1/+1).

18 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 14039 зрителей.