«Сент-Луис» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Сент-Луис» набрал 89 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке — 51 очко.