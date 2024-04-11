«Эдмонтон» обыграл «Вегас». Драйзайтль набрал 2 очка
«Эдмонтон» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Ойлерз» одержали третью победу подряд.
Нападающий Леон Драйзайтль забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Теперь у него 104 (41+63) очка.
«Эдмонтон» набрал 101 очко и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 8-й строчке — 92 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Сиси — 4 (Маклеод, Нерс), 9:37 — 1:0. Экхольм — 11 (Маклеод, Перри), 25:38 — 2:0. Хаймэн — 55 (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 28:06 — 3:0. Драйзайтль — 39 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 46:50 — 4:0. Колесар — 7 (мен., Хэнифин, Карлссон), 47:50 — 4:1. Холлоуэй — 4, 49:56 — 5:1.
Вратари: Скиннер — Хилл.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 26 (7+9+10) — 20 (6+6+8).
Наши: — - Барбашев (15.25/1/-1), Дорофеев (14.36/2/-2).
11 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|79
|53
|26
|110
|2
|Каролина
|79
|50
|29
|107
|3
|Айлендерс
|78
|36
|42
|87
|4
|Вашингтон
|78
|37
|41
|85
|5
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
|83
|7
|Нью-Джерси
|79
|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|78
|33
|45
|71
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|11.04
|03:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|5 : 2
|11.04
|03:30
|
Эдмонтон – Вегас
|5 : 1
|11.04
|05:30
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83