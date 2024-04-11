«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Ойлерз» одержали третью победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Эдмонтон» набрал 101 очко и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 8-й строчке — 92 очка.