«Сент-Луис» в овертайме уступил «Анахайму», у Тарасенко и Бучневича «-1»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Анахайму» со счетом 2:3.

Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забил Трой Терри, реализовав буллит. Форварды «блюзменов» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Сент-Луис» с 35 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Анахайм» с 37 очками — на второй строчке.