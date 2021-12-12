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НХЛ: «Рейнджерс» — «Нэшвилл», «Сент-Луис» — «Анахайм» и другие матчи 13 декабря

20:00
Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Фото instagram.com/stlouisblues
Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. Фото instagram.com/stlouisblues
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В ночь на понедельник, 13 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» — «Нэшвилл» (3.00 мск)

«Сент-Луис» — «Анахайм» (3.00)

«Колорадо» — «Флорида» (4.00)

«Вегас» — «Миннесота» (5.00)

«Ванкувер» — «Каролина» (6.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Сергей Ревенко все материалы автора
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