НХЛ: «Рейнджерс» — «Нэшвилл», «Сент-Луис» — «Анахайм» и другие матчи 13 декабря
20:00
В ночь на понедельник, 13 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» — «Нэшвилл» (3.00 мск)
«Сент-Луис» — «Анахайм» (3.00)
«Колорадо» — «Флорида» (4.00)
«Вегас» — «Миннесота» (5.00)
«Ванкувер» — «Каролина» (6.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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