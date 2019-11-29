Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов в интервью «СЭ» рассказал о причинах спада команды. Он отметил, что все матчи невозможно выигрывать.

— В чем причина неудач «Айлендерс» на калифорнийском выезде?

— Все матчи невозможно выигрывать. До этого мы 18 встреч набирали очки. Сейчас у команды небольшой спад — такое бывает. Сезон длинный.

— Многие отмечают, что вы сейчас в отличной форме. Как ощущаете себя сами?

— Чувствую себя нормально. Опять же команда выступает очень хорошо, особенно в обороне. Надеюсь, что мы будет в том же духе выигрывать матчи, попадем в плей-офф, а там уже посмотрим.

— Настолько крепкая оборона команда помогает вам чувствовать себя увереннее на льду?

— Для любого вратаря хорошо, когда команда играет слаженно в обороне. Ведь слабых команд в НХЛ не бывает. Можно выиграть у лидеров, но проиграть клубам с последнего места, что у нас и случилось на этом выезде.

— Барри Тротц всегда делал особенный упор на игру в обороне. Можно ли назвать его самым «защитным» тренером в вашей карьере?

— Сейчас только начало сезона. Спросите меня тоже самое по окончанию — я вам отвечу. (Андрей Жданюк)

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