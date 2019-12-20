Семен Варламов: «Айлендерс» было важно реабилитироваться после разгрома от «Нэшвилла»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу над «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ (3:2 Б). Голкипер отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой встречи. В предыдущей игре ньюйоркцы были разгромлены «Нэшвиллом» со счетом 3:8.

— Для нас должны ли реабилитироваться после прошлой игры. Та игра была просто отстой. Я думаю мы неплохо играли с «Нэшвиллом», но просто пропускали каждый гол после каждого броска. Такое случается, сезон длинный, но нам было важно выиграть сегодня, чтобы вернуть уверенность.

Сейв после броска Бьорка? У меня был только один шанс отразить его — если бы шайба полетела прямо в ловушку, и она полетела прямо в ловушку. Ворота были открыты. Это просто один из дней, когда шайба летит в ловушку. Ударь так десять раз — и вероятно забьешь девять.