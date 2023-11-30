Щитов: «У Панарина родился ребенок, а для игроков это сильный эмоциональный всплеск»

Бывший хоккеист Никита Щитов поделился мнением об игре форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Шансы Панарина выиграть «Харт Трофи»? Сложно сказать. Сезон длинный, а хоккей — травмоопасный вид спорта, — приводит слова Щитова «РБ Спорт». — Любое повреждение может вывести из строя на долгий срок. Было много примеров, когда один игрок лидирует, а потом случается травма и ничего уже не получается. Но если у Панарина будет идти так же, то все может быть.

— Как вы думаете, в чем причины такой мощной игры Панарина со старта сезона?

— У него в прошлом сезоне родился ребенок, а для спортсменов это сильный эмоциональный всплеск. Хоккеист окрылен и может показать один из лучших сезонов в своей карьере. Связываю игру Панарина в том числе с этим. Он молодец, хороший атлет, достойный пример для подражания.

В текущем сезоне Панарин провел 21 матч в НХЛ и набрал 31 (12+19) очко.