«Сан-Хосе» в овертайме одолел «Лос-Анджелес». Прохоркин получил наименьшее игровое время среди всех игроков «Кингз»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» принимал «Сан-Хосе». Гости одержали победу в овертайме со счетом 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Патрик Марло.

Российский форвард «Кингз» Николай Прохоркин провел на льду 7 минут и 57 секунд — это самый низкий показатель среди всех игроков «Королей». Он заработал показатель полезности «минус» 1 и выигрывал 50 процентов вбрасываний.

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«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе» — 3:4 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 0:1)

Голы: Э. Карлссон — 3 (Кутюр, Кейн), 5:53 — 0:1. Майер — 7 (Лабанк, Э. Карлссон), 26:19 — 0:2. Майер — 8 (Диллон, Лабанк), 28:45 — 0:3. Кемпе — 3 (Лизотт, Вагнер), 38:59 — 1:3. Браун — 5 (Иафалло, Копитар), 48:31 — 2:3. Копитар — 10 (Иафалло, Кемпе), 52:52 — 3:3. Марло — 5, 62:35 — 3:4.

Вратари: Куик — Джонс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (11+9+16+0) — 25 (8+10+6+1).

Наши: Прохоркин (7.57/0/-1) — -.

26 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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