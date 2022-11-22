«Сан-Хосе» разгромил «Оттаву», у Барабанова результативная передача

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«Сан-Хосе» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

В составе «Шаркс» забивали Ноа Грегора, Тимо Майера, Мэтта Нието, Томаса Гертла и Логана Кутюра. Результативной передачей отметился Александр Барабанов.

У «Сенаторз» шайба на счету Тима Штюцле.

«Сан-Хосе» прервал серию из двух поражений подряд и набрал 17 очков (12-е место Запада).

«Оттава» с 13 очками — последняя на Востоке.