«Сент-Луис» выиграл 7 матчей подряд после серии из 8 поражений. Клуб установил рекорд НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Анахайм» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и одержал седьмую победу подряд.

«Блюз» установили рекорд лиги по числу выигранных встреч после серии поражений. До этого «Сент-Луис» проиграл 8 матчей кряду.

Предыдущий рекорд принадлежал «Филадельфии» (сезон-2017/18) и «Сан-Хосе» (сезон-2005/06), эти команды выигрывали 6 матчей подряд после серии из 10 поражений.

«Сент-Луис» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 20 очками в 18 матчах.