«Сан-Хосе» обменял Гертла в «Вегас» на 19-летнего Эдстрема

«Сан-Хосе» и «Вегас» в последний день окна для обменов в НХЛ согласовали сделку.

«Шаркс» получили нападающего Дэвида Эдстрема и пик первого раунда на драфте 2025 года. В «Голден Найтс» отправился форвард Томаш Гертл, а также пики третьего раунда в 2025 и 2027 годах.

В этом сезоне Гертл набрал 34 (15+19) очка в 48 матчах, а 19-летний Эдстрем играет в Швеции, где набрал 17 (6+11) очков в 42 матчах за «Фрелунду».