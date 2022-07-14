«Сан-Хосе» обменял Бернса в «Каролину»

«Каролина» и «Сан-Хосе» в среду, 13 июля, совершили обмен игроками.

Защитник Брент Бернс и и нападающий Лэйн Педерсон отправились в «Харрикейнз», а в обратном направлении проследовали голкипер Эту Макиниеми, форвард Стивен Лоренц и условный пик драфта в 2023 году.

Кроме того, «Шаркс» получат 33 процента от 8-миллионного контракта Бернса.

В прошедшем сезоне 37-летний Бернс набрал 55 (10+45) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте полезности «-16».