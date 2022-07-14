«Баффало» подписал Любушкина

«Баффало» объявил о подписании российского защитника Ильи Любушкина. Ранее он выступал за «Торонто».

28-летний россиянин подписал двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой 2,75 миллиона долларов.

Ilya Lyubushkin is a Sabre!



We've signed the defenseman to a a 2-year contract with an AAV of $ 2.75 million.#LetsGoBuffalo — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) July 13, 2022

В прошлом сезоне Любушкин сыграл в 31 матче и набрал 6 (2+4) очков. Он также установил рекорды в карьере по блок-шотам (92) и хитам (187).