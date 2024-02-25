«Сан-Хосе» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» — 4:2. «Предаторз» продлили победную серию до четырех матчей.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» дубль оформил Кифер Шервуд, еще по голу забили Филип Форсберг и Густав Нюквист. У «Шаркс» шайбы забросили Микаэль Гранлунд и Филип Задина.

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