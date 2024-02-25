«Эдмонтон» уступил «Калгари», потерпев третье поражение подряд

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Калгари» со счетом 3:6.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Зак Хаймэн, еще один гол забил Маттиас Янмарк. У «Флэймз» 4 (2+2) очка набрал Ноа Хинифин, еще по шайбе забросили Назем Кадри, Мартин Поспишил, Драйден Хант и Блэйк Коулман.

«Эдмонтон» потерпел третье поражение подряд и с 68 очками расположился на шестом месте в Западной конференции, «Калгари» с 61 очком — на 11-м месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Калгари» — 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)

Голы: Кадри — 21 (Дуэр, Хэнифин), 2:02 — 0:1. Поспишил — 6 (Зари, Пачал), 9:11 — 0:2. Хэнифин — 10 (Баклунд, Юбердо), 15:53 — 0:3. Хаймэн — 37 (бол., Макдэвид, Бушар), 18:29 — 1:3. Хаймэн — 38 (Драйзайтль, Макдэвид), 24:34 — 2:3. Хант — 1 (Юбердо, Шилингтон), 31:47 — 2:4. Хэнифин — 11 (бол., Зари, Андерссон), 34:09 — 2:5. Коулмэн — 23 (п.в., Манджапане), 52:51 — 2:6. Янмарк — 4, 56:16 — 3:6.

Вратари: Скиннер (52:21 — 52:51) — Владарж.

Штраф: 46 — 34.

Броски: 35 (8+13+14) — 31 (12+10+9).

Наши: — .

25 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».