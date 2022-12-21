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Сегодня, 09:08

«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум шайбам за первые 30 секунд матча. У «Шаркс» отличился Барабанов

«Калгари» победил «Сан-Хосе» благодаря дублям Тоффоли и Кадри
Руслан Минаев
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«Калгари» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

В составе «Флэймз» шайбы на счету Тайлера Тоффоли (дубль), Диллона Дюбе, Тревора Льюиса, Назема Кадри (дубль) и Милана Лучича.

У «Шаркс» забивали Нико Штурм, Александр Барабанов и Тимо Майер.

«Калгари» набрал 36 очков и занимает 9-е место на Западе. «Сан-Хосе» с 26 очками — на 13-й строчке.

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«Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:7 (1:2, 1:1, 1:4)

Голы: Тоффоли — 12 (Дюбе, Линдхольм), 0:15 — 0:1. Дюбе — 7 (Линдхольм, Тоффоли), 0:30 — 0:2. Штурм — 9 (Майер), 14:58 — 1:2. Льюис — 7 (Ружичка, Андерссон), 30:04 — 1:3. Барабанов — 4 (Харрингтон, Нието), 39:23 — 2:3. Майер — 17 (Карлссон), 43:58 — 3:3. Кадри — 11 (Лучич, Юбердо), 50:04 — 3:4. Лучич — 2 (Юбердо), 56:43 — 3:5. Тоффоли — 13 (п.в., Линдхольм), 58:22 — 3:6. Кадри — 12 (Юбердо), 58:42 — 3:7.

Вратари: Раймер (56:50 — 58:22) — Маркстрем.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 27 (9+5+13) — 39 (12+12+15).

Наши: Барабанов (18.58/3/0), Свечников (14.01/0/0) — Задоров (13.47/1/+2).

21 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 10431 зритель.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 32 21 11 44
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 31 20 11 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 35 18 17 41
3 Сиэтл 31 18 13 39
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 33 15 18 36
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 34 10 24 26
8 Анахайм 33 9 24 21
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21.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 4 : 1
21.12 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
3 : 2
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 4 : 1
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 3
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 5 : 1
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 5 : 2
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 4 : 1
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 3 : 7
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 33 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 33 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

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Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

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