«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум шайбам за первые 30 секунд матча. У «Шаркс» отличился Барабанов
«Калгари» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.
В составе «Флэймз» шайбы на счету Тайлера Тоффоли (дубль), Диллона Дюбе, Тревора Льюиса, Назема Кадри (дубль) и Милана Лучича.
У «Шаркс» забивали Нико Штурм, Александр Барабанов и Тимо Майер.
«Калгари» набрал 36 очков и занимает 9-е место на Западе. «Сан-Хосе» с 26 очками — на 13-й строчке.
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«Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:7 (1:2, 1:1, 1:4)
Голы: Тоффоли — 12 (Дюбе, Линдхольм), 0:15 — 0:1. Дюбе — 7 (Линдхольм, Тоффоли), 0:30 — 0:2. Штурм — 9 (Майер), 14:58 — 1:2. Льюис — 7 (Ружичка, Андерссон), 30:04 — 1:3. Барабанов — 4 (Харрингтон, Нието), 39:23 — 2:3. Майер — 17 (Карлссон), 43:58 — 3:3. Кадри — 11 (Лучич, Юбердо), 50:04 — 3:4. Лучич — 2 (Юбердо), 56:43 — 3:5. Тоффоли — 13 (п.в., Линдхольм), 58:22 — 3:6. Кадри — 12 (Юбердо), 58:42 — 3:7.
Вратари: Раймер (56:50 — 58:22) — Маркстрем.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 27 (9+5+13) — 39 (12+12+15).
Наши: Барабанов (18.58/3/0), Свечников (14.01/0/0) — Задоров (13.47/1/+2).
21 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 10431 зритель.
|Столичный дивизион
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|Центральный дивизион
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|44
|2
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|32
|21
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|43
|3
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|31
|18
|13
|38
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|30
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|13
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|30
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|О
|1
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|45
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|35
|18
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|41
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|18
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|16
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|29
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|21
|21.12
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Каролина – Нью-Джерси
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|3 : 2
|21.12
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 3
|21.12
|04:00
|
Виннипег – Оттава
|5 : 1
|21.12
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|5 : 2
|21.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 1
|21.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|3 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
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Даллас
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|24
|И
|КН
|
|
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|
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Петр Кочетков
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Акира Шмид
Нью-Джерси
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|1.96