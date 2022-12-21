«Калгари» обыграл «Сан-Хосе» благодаря двум шайбам за первые 30 секунд матча. У «Шаркс» отличился Барабанов

«Калгари» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

В составе «Флэймз» шайбы на счету Тайлера Тоффоли (дубль), Диллона Дюбе, Тревора Льюиса, Назема Кадри (дубль) и Милана Лучича.

У «Шаркс» забивали Нико Штурм, Александр Барабанов и Тимо Майер.

«Калгари» набрал 36 очков и занимает 9-е место на Западе. «Сан-Хосе» с 26 очками — на 13-й строчке.

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«Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:7 (1:2, 1:1, 1:4)

Голы: Тоффоли — 12 (Дюбе, Линдхольм), 0:15 — 0:1. Дюбе — 7 (Линдхольм, Тоффоли), 0:30 — 0:2. Штурм — 9 (Майер), 14:58 — 1:2. Льюис — 7 (Ружичка, Андерссон), 30:04 — 1:3. Барабанов — 4 (Харрингтон, Нието), 39:23 — 2:3. Майер — 17 (Карлссон), 43:58 — 3:3. Кадри — 11 (Лучич, Юбердо), 50:04 — 3:4. Лучич — 2 (Юбердо), 56:43 — 3:5. Тоффоли — 13 (п.в., Линдхольм), 58:22 — 3:6. Кадри — 12 (Юбердо), 58:42 — 3:7.

Вратари: Раймер (56:50 — 58:22) — Маркстрем.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 27 (9+5+13) — 39 (12+12+15).

Наши: Барабанов (18.58/3/0), Свечников (14.01/0/0) — Задоров (13.47/1/+2).

21 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 10431 зритель.