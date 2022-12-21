«Сент-Луис» проиграл «Сиэтлу», несмотря на шайбу Бучневича и передачу Торопченко
«Сиэтл» дома обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
В составе «Кракен» шайбы на счету Райана Донато, Карсона Суси, Дэниэла Спронга, Джареда Макканна и Брэндона Танева, который также не реализовал буллит в начале третьего периода.
У «Блюз» отличились Колтон Парайко с передачи Алексея Торопченко и Павел Бучневич.
«Сиэтл» набрал 39 очков и прервал 4-матчевую победную серию «Сент-Луиса» (33 очка).
«Кракен» поднялся на пятое место в Западной конференции, «Сент-Луис» — на 10-й строчке.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Сент-Луис» — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Голы: Донато — 7 (Ларссон, Гики), 16:27 — 1:0. Соуси — 2 (Борген, Веннберг), 30:00 — 2:0. Спронг — 8 (Гики, Танев), 36:58 — 3:0. Маккэн — 15, 39:16 — 4:0. Парэйко — 2 (Браун, Торопченко), 45:59 — 4:1. Бучневич — 11 (бол., Крюг, Шенн), 50:54 — 4:2. Танев — 5 (п.в., Шварц, Данн), 55:47 — 5:2.
Нереализованный буллит: Танев (Сиэтл), 43:16.
Вратари: Джонс — Грайсс (55:36 — 55:47).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (10+16+7) — 24 (6+11+7).
Наши: — - Барбашев (19.04/0/0), Бучневич (18.47/3/-2), Тарасенко (18.38/3/-2), Торопченко (10.47/1/+1).
21 декабря. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|32
|21
|11
|44
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|33
|11
|22
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
|Тампа-Бэй
|31
|20
|11
|41
|4
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|5
|Флорида
|33
|15
|18
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|33
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|33
|16
|17
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|35
|18
|17
|41
|3
|Сиэтл
|31
|18
|13
|39
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|33
|9
|24
|21
|21.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|3 : 2
|21.12
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 3
|21.12
|04:00
|
Виннипег – Оттава
|5 : 1
|21.12
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|5 : 2
|21.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 1
|21.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|3 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96