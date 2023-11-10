«Сан-Хосе» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» в ночь с четверга на пятницу, 10 ноября. Игра пройдет на стадионе «SAP Center» в Сан-Хосе. Начало — 06.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Эдмонтона» — матч завершился со счетом 5:2.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 10 ноября можно по ссылке на сайте «СЭ».

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