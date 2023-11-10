Михеев признан первой звездой матча с «Оттавой»

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Форвард «Ванкувера» Илья Михеев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2).

29-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой признан форвард Элиас Петтерссон, у которого 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард Джей Ти Миллер, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Михеев провел 9 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков.