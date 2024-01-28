«Эдмонтон» выиграл 16 матчей подряд — это вторая по длительности серия в истории НХЛ

«Эдмонтон» одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Нэшвилл» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Ойлерз» повторили вторую по длительности серию побед в истории лиги — в сезоне-2016/17 16 встреч подряд выиграл «Коламбус».

Рекорд по числу побед подряд в истории НХЛ принадлежит «Питтсбургу», который одержал 17 побед подряд в сезоне-1992/93.