Самсонов в матче с «Колорадо» отбил шайбу головой

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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Колорадо».

На 15-й минуте встречи голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отбил летящую в ворота шайбу головой. Отметим, Самсонов пропускал предыдущий матч против «Монреаля» (8:4).