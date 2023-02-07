Самсонов узнал, что «Вашингтон» не продлит с ним контракт в последний день

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал об уходе из «Вашингтона».

«Четыре года я с женой провел в Вашингтоне, у нас там осталось много друзей. Навсегда в сердце останутся болельщики, которые в последнем плей-офф орали «Сэмми-Сэмми». Весь стадион поддерживал. Непростое время. Но надо было двигаться дальше. О том, что клуб не будет продлевать со мной контракт, я узнал в последний день. Мы должны были контракт подписывать, у меня все хорошо было. Так получилось, что в последний день перед открытием рынка Дарси сказал, что приедет в «Вашингтон». Я ни на кого не обижаюсь, у меня хорошие отношения с генеральным менеджером Брайаном Маклелланом. Он реально хороший человек, он меня задрафтовал, много для меня сделал. Просто было удивительно, что в последний день звонят и говорят: «Сэмми, все, спасибо за работу, до свидания», — приводит слова Самсонова Sport24.

Он также заявил, что после этого у него был шок и он не мог разговаривать минут 20.

«Мы с женой прилетели в Вашингтон. Часик поспали, смотрю звонок от генерального. Думаю: «Это не к добру». Так и оказалось», — добавил Самсонов.

25-летний вратарь выступал за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.