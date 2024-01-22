Самсонов признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:1).

26-летний россиянин отразил 16 бросков из 17. Второй звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Ник Робертсон, забивший гол. Третья звезда — форвард «Кракен» Джонатан Эберле, забросивший единственную шайбу команды.

В текущем сезоне Самсонов провел 17 матчей, один раз сыграв на ноль и отразив 86,6 процента бросков при коэффициенте надежности 3.69.