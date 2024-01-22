Капризов — о матче с «Каролиной»: «Когда забиваешь больше голов, то и побеждать легче»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Каролиной» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов оформил хет-трик.

«Конечно, когда забиваешь больше голов, то и побеждать легче, — цитирует Капризова сайт НХЛ. — Не имеет значения, забиваю ли голы я или другие ребята. Иногда у нас бывают моменты, но мы не попадаем в створ. Мне кажется, что «Каролина» всегда играет очень плотно и не дает сопернику совершать много бросков».

«Миннесота» с 45 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Каролина» с 55 очками — на пятой строчке «Востока».