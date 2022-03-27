Дадонов признан первой звездой матча с «Чикаго»

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:4 ОТ).

33-летний россиянин стал автором победной шайбы, а также сделал результативную передачу. Второй звездой признан еще один форвард «Голден Найтс» Чендлер Стивенсон, третья звезда — защитник Алекс Пьетранджело.

Ранее НХЛ объявила недействительной сделку по обмену российского форварда Евгения Дадонова в «Анахайм». Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.

В текущем сезоне Дадонов провел 64 матча, в которых набрал 32 (17+15) очка.