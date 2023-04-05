Салливан: «Мы продолжим бороться за плей-офф, мы еще в игре»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Джерси» (1:5).

«Мы смотрим на игру, которая у нас перед глазами. Мы разочарованы сегодня. Мы не добились нужного результата. Мы играли недостаточно хорошо. Нас полностью переиграли. Все, что мы можем сделать, это проанализировать все, что произошло, и постараться сделать выводы перед следующей игрой. Мы продолжим бороться. Мы еще в игре», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

«Питтсбург» имеет 86 очков и занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, продолжая борьбу за плей-офф.