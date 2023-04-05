Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:59

Салливан: «Мы продолжим бороться за плей-офф, мы еще в игре»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Джерси» (1:5).

«Мы смотрим на игру, которая у нас перед глазами. Мы разочарованы сегодня. Мы не добились нужного результата. Мы играли недостаточно хорошо. Нас полностью переиграли. Все, что мы можем сделать, это проанализировать все, что произошло, и постараться сделать выводы перед следующей игрой. Мы продолжим бороться. Мы еще в игре», — приводит слова Салливана сайт НХЛ.

«Питтсбург» имеет 86 очков и занимает пятое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ, продолжая борьбу за плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Торонто» Самсонов отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
5.04 02:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 5 : 1
5.04 02:00
Флорида – Баффало
 2 : 1
5.04 02:00
Торонто – Коламбус
 4 : 2
5.04 02:00
Каролина – Оттава
 3 : 2 ОТ
5.04 02:00
Монреаль – Детройт
 0 : 5
5.04 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 4 : 2
5.04 03:00
Нэшвилл – Вегас
 3 : 2 ОТ
5.04 04:00
Калгари – Чикаго
 3 : 4
5.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 2 : 5
5.04 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 3 : 4 ОТ
5.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 1 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости