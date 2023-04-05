Вратарь «Торонто» Самсонов отказался участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов не стал участвовать в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:2), сообщает РИА «Новости» со ссылкой TSN.
Ворота канадской команды в матче против «Коламбуса» защищал Джозеф Уолл. Самсонов провел встречу на скамейке запасных.
По данным источник, игроки «Торонто» не надевали на предматчевую разминку тематические джерси в поддержку секс-меньшинств, однако некоторые хоккеисты использовали радужные наклейки и ленты для клюшек. Самсонов же отказался от стикера на своем шлеме.
«Торонто» набрал 102 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 56 очков.
Источник: РИА Новости
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Торонто – Коламбус
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