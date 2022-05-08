Салливан повторил рекорд «Питтсбурга» по победам в плей-офф в качестве главного тренера

«Питтсбург» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Рейнджерс» (7:4).

Для Майка Салливана эта победа стала 43-й в плей-офф. 54-летний американец повторил рекорд франшизы, который установил Дэн Байлсма.

Салливан возглавляет «Пингвинз» с 2015 года. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017).

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Четвертый матч пройдет 10 мая и начнется в 2:00 мск.