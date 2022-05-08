Кросби поднялся на шестое место по очкам в плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (7:4).

Таким образом, 34-летний канадец набрал 197 (70+127) очков и вышел на шестое место по результативности среди всех игроков НХЛ. Кросби обошел Пола Коффи, у которого 196 (59+137) очков.

На пятой строчке расположился с Яромир Ягр, у которого 201 (78+123) очко. Лидирует с 382 (122+260) очками Уэйн Гретцки.