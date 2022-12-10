Российский защитник «Вашингтона» Алексеев набрал первое очко в НХЛ

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 6-й минуте второго периода он помог «Кэпиталз» сравнять счет — 1:1. Для него это первое набранное очко в североамериканской лиге.

Сегодняшний матч стал для 23-летнего россиянина стал пятым в НХЛ.