Купер одержал 450 побед быстрее всех в истории НХЛ

«Тампа» дома переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Эта победа стала 450-й для главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера. 55-летний специалист добрался до этой отметки за 741 матч — быстрее всех в истории НХЛ.

Купер опередил главного тренера «Ванкувера» Брюса Будро, которому понадобилось 742 матча, чтобы одержать 450 побед.

Купер возглавил «Тампу» в 2013 году и выиграл с клубом два Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 году.