Российский вратарь Георгиев признан лучшим игроком матча «Колорадо» — «Эдмонтон»

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев признан третьей звездой матча НХЛ с «Эдмонтоном» (1:2 ОТ). В этой встрече он отразил 38 из 40 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан защитник клуба НХЛ «Эдмонтона» Эван Бушар, забросивший одну шайбу в матче. Второй звездой стал Маттиас Экхольм, забившмй одну шайбу и слелавший передачу.

«Эдмонтон» набрал 107 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет третьим — 105 очков.