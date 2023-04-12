Макдэвид вошел в топ-15 бомбардиров в истории НХЛ по очкам в одной регулярке
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 152-е очков в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.
Канадский хоккеист отдал одну голевую передачу в матче против «Колорадо» (2:1 ОТ). Для Макдэвида это результативное действие стало 152-м (64+88) в нынешнем сезоне НХЛ.
Этот результат помог форварду сравняться с Филом Эспозито (152 в сезоне-1970/71) по количеству набранных очков в одной регулярке в истории лиги. Теперь они делят 15-е место.
На 14-й строчке находится Стивен Айзерман — 155 очков. Лидером по количеству очков в одном сезоне является Уэйн Гретцки. В его активе сразу четыре сезона с 200+ очками: с 215, 212, 208 и 205 баллами.
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Тампа-Бэй – Торонто
|3 : 4
|12.04
|02:00
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Филадельфия – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|12.04
|02:00
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Питтсбург – Чикаго
|2 : 5
|12.04
|02:00
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Нью-Джерси – Баффало
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|12.04
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Бостон – Вашингтон
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|02:00
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Каролина – Детройт
|4 : 1
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|03:00
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Миннесота – Виннипег
|1 : 3
|12.04
|04:30
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Колорадо – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|12.04
|05:00
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Вегас – Сиэтл
|4 : 1
|12.04
|05:00
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Анахайм – Ванкувер
|2 : 3
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