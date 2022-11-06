Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Аризоны» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Очевидно, что нам нет никаких оправданий. Все начинается с нас, лидеров, и мы не будем винить в эттх неудачах травмы. Конечно, нам не хватает парней, которые выбыли из-за повреждений. Однако положение дел на данный момент таково, что сейчас мы должны тянуть канат изо всех сил, не паниковать и не думать, что все кончено. Мы просто должны вернуться и играть как единая команда, как единое целое», — заявил Овечкин после матча.

«Вашингтон» проигралчетвертый матч подряд и располагается на 12-й строчке Восточной конференции, набрав 12 очков в 13 играх.