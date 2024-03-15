Хуснутдинов дебютировал в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Марат Хуснутдинов вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». 21-летний россиянин впервые сыграл в североамериканской лиге.

28 февраля «Миннесота» объявила о подписании контракта с Хуснутдиновым. Соглашение рассчитано на 2 года. Россиянин был выбран «Уайлд» под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

В этом сезоне форвард выступал за «Сочи» и набрал 20 (6+14) очков в 49 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.