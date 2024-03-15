Панарин забросил 36-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 14-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для него этот гол стал 36-м в текущем сезоне.

Ворота «Лайтнинг» в этой встрече защищает россиянин Андрей Василевский.