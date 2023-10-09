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Сегодня, 21:17

Воронков отправлен в фарм-клуб «Коламбуса»

Руслан Минаев
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Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отправлен в фарм-клуб «Блю Джэкетс» — «Кливленд Монстерз», который выступает в АХЛ, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвертом раунде под общим 114-м номером. 23-летний россиянин подписал с клубом двухлетнее соглашение.

В прошедшем сезоне Воронков играл за «Ак Барс». Он набрал 31 (18+13) очко в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 (8+4) очков в 24 играх плей-офф.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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