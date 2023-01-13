Российский игрок НХЛ Любушкин назвал своих американских соседей отзывчивыми и дружелюбными

Защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о жизни в одноименном городе на северо-востоке США.

— Мы тут считаем, что Баффало — не самое веселое место в Америке. Но вам, говорят, нравится.

— Да, очень. Когда я уже подписал контракт, то почитал о городе. И где-то наткнулся, что его называют местом добрых соседей. Оказалось, что это чистая правда. Все люди очень доброжелательные, готовые помочь в любой ситуации без малейших вопросов.

— Есть примеры?

— Совсем недавно у нас был шторм, вы, наверное, слышали. Так вот в городе отключилось электричество, а у меня накрылся генератор, который питал дом. Так-то я особо в этом не понимаю, но сосед моментально пришел на помощь и помог мне починить технику. Это маленькая деталь, но она типичная для Баффало.