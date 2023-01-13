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Сегодня, 13:00

Российский игрок НХЛ Любушкин назвал своих американских соседей отзывчивыми и дружелюбными

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Илья Любушкин.
Фото Global Look Press

Защитник «Баффало» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о жизни в одноименном городе на северо-востоке США.

— Мы тут считаем, что Баффало — не самое веселое место в Америке. Но вам, говорят, нравится.

— Да, очень. Когда я уже подписал контракт, то почитал о городе. И где-то наткнулся, что его называют местом добрых соседей. Оказалось, что это чистая правда. Все люди очень доброжелательные, готовые помочь в любой ситуации без малейших вопросов.

— Есть примеры?

— Совсем недавно у нас был шторм, вы, наверное, слышали. Так вот в городе отключилось электричество, а у меня накрылся генератор, который питал дом. Так-то я особо в этом не понимаю, но сосед моментально пришел на помощь и помог мне починить технику. Это маленькая деталь, но она типичная для Баффало.

Патрик Браун и&nbsp;Илья Любушкин. «Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ

Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 42 26 16 59
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 43 24 19 55
4 Вашингтон 44 23 21 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 43 22 21 47
7 Филадельфия 42 17 25 41
8 Коламбус 41 12 29 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 41 32 9 68
2 Торонто 43 26 17 59
3 Тампа-Бэй 40 26 14 53
4 Детройт 40 18 22 43
5 Баффало 40 20 20 42
6 Флорида 43 19 24 42
7 Оттава 41 19 22 41
8 Монреаль 42 17 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 43 25 18 57
2 Виннипег 42 27 15 55
3 Миннесота 41 23 18 50
4 Сент-Луис 43 21 22 45
5 Нэшвилл 41 19 22 44
6 Колорадо 40 20 20 43
7 Аризона 41 13 28 31
8 Чикаго 40 11 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 43 28 15 58
2 Лос-Анджелес 45 25 20 56
3 Сиэтл 41 25 16 54
4 Калгари 43 20 23 49
5 Эдмонтон 43 22 21 47
6 Ванкувер 41 17 24 37
7 Сан-Хосе 43 13 30 34
8 Анахайм 42 12 30 28
Результаты / календарь
3.01
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15.01
16.01
17.01
18.01
13.01 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 4
13.01 03:00
Бостон – Сиэтл
 0 : 3
13.01 03:00
Детройт – Торонто
 4 : 1
13.01 03:00
Коламбус – Каролина
 2 : 6
13.01 03:00
Монреаль – Нэшвилл
 4 : 3
13.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 2 : 1 ОТ
13.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 5 : 4
13.01 03:30
Айлендерс – Миннесота
 1 : 3
13.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 1 : 4
13.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 3 : 2
13.01 05:00
Аризона – Оттава
 3 : 5
13.01 06:00
Вегас – Флорида
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 41 63
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 40 61
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 35
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 41 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

40 31
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 27 1.87
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 17 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 32 2.28
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