«Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ
Не представляете, насколько популярен Капризов
— Все хотел узнать, обсуждают ли в Америке то, что Александр Овечкин догоняет Уэйна Гретцки? Или это исключительно наша фишка?
— О рекорде Александра постоянно говорят по телевизору. Тема номер один. Постоянно крутят его юбилейный гол, каждая следующая шайба — тема номер один.
— Вы недавно играли с «Вашингтоном». Поговорили?
— Мы немного побеседовали с Евгением Кузнецовым, времени было немного.
— Скучаете по русскому языку? Все-таки в «Баффало» наших нет.
— Для меня это не проблема. Да, в раздевалке не с кем поговорить на русском, но ничего страшного. Встречаюсь с ребятами, которые приезжают в Баффало. Недавно Кирилл Капризов был. Вы не представляете, насколько он популярен.
— Расскажите.
— Фанаты, как обычно, ждали игроков возле выезда с парковки. Кирилл сел в мою машину, и когда мы выехали, то автомобиль окружила толпа. Мне кажется, что кто-то на лобовое стекло бросался. Ладно, разобрались, поехали в ресторан. Приезжаем, а за нами человек бежит, запыхавшийся весь. Думаю, он от стадиона бежал, чтобы у Кирилла автограф взять.
— Да уж.
— Если говорить об общении, то в раздевалке мы сидим рядом с Расмусом Далином. И обучаем друг друга. Нет, не мату, как вы могли подумать, все-таки культурные и образованные люди. Расмус может у меня спросить на русском, как дела, еще какие-то фразы знает. А я ему могу ответить на шведском.
— Наше интервью он, наверное, уже самостоятельно прочитает.
— Добавим в изучении, и он постарается.
Разбираюсь с вопросом снижения игрового времени
— В последнее время у вас резко снизилось игровое время. Вероятно, есть какие-то проблемы со здоровьем, ведь совсем недавно вы пропускали несколько матчей?
— Со здоровьем у меня все хорошо.
— То есть причина с игровым временем не в этом?
— Не в этом. И я сейчас разбираюсь с вопросом.
— Какие версии?
— В том-то и дело, что никаких. Можно сколько угодно гадать, но пока не поговоришь с тренером, правды не узнаешь. У меня пока никакого разговора не было, вероятно, в ближайшее время он предстоит. Тогда и пойму, что происходит.
— Но в какие моменты вы плотно присаживаетесь в запас?
— А нет такого, что меня просто сажают. Просто тренер старается почаще выпускать первые две пары, иногда они меняют друг друга.
— Насколько я помню, в «Баффало» у вас таких проблем раньше не было.
— Не так часто. Но есть непонимание. В какой-то день ты проводишь на льду 15 минут, а через матч — всего 7, хотя до этого действовал нормально. Но я уверен, что в ближайшее время мы поговорим с тренером. Все понимаю, вряд ли могу рассчитывать на 25 минут, но когда у тебя всего семь, то очень тяжело показывать хорошую игру. И замерзаешь, мышцы затекают, да и очень тяжело чувствовать темп игры, отсюда идут и ошибки. Плюс начинаешь думать, что не так, почему не играю, это сказывается на концентрации. А я хочу приносить пользу команде.
Очки, силовые приемы и травмы
— Удивило, что недавно вы набрали три очка подряд. Такого в НХЛ с вами не было.
— Не могу вспомнить, было ли у меня такое в России.
— Но ведь понятно, что ценят вас не за голы и передачи. Никто не смотрит, сколько баллов вы набрали.
— Наверное, вы правы. Только желание помочь команде выиграть все равно есть. Очень хочу набирать очки, но пока не слишком получается. Были и голевые моменты в этом сезоне. Пару раз не попал по воротам.
— Никто же вам не будет говорить перед игрой: «Больше стремись в атаку, Илья. Задача разрушить, подавить соперника».
— Вряд ли нападающие будут довольны, если я не буду искать их с помощью передач при возможности. Но понятно, что на льду у меня свои задачи, что не исключает обязанностей угрожать чужим воротам.
— Как с силовыми приемами?
— В этом году хуже. Тактика «Баффало» немного отличается от того, что была в «Торонто» или «Аризоне». Не буду углубляться, но в середине площадки мы иначе встречаем соперника.
— Зато вы попадали неплохо. Силовой против вас в матче с «Лос-Анджелесом» попал в хайлайты.
— Действительно силовой получился очень зрелищным. Хорошо, что у меня так высоко ноги взлетели. Будь все иначе, я бы ударился головой в борт и последствия могли бы стать непредсказуемыми.
— Показывали, как вы приняли на себя бросок в игре против «Тампы». Было видно, что вам больно, но при этом сразу же встали и пусть не без помощи партнеров ушли в раздевалку.
— Я никогда не валяюсь. Считаю это неприемлемым по нескольким причинам. Мои матчи смотрит семья. Зачем им лишний раз давать повод для волнения. Кроме того, у нас все-таки мужской хоккей. И мы — пример для молодых ребят. В хоккее надо уметь терпеть.
— Вообще никогда не лежали на льду?
— Был случай в Ярославле. Когда «Локомотив» играл с «Адмиралом», один из игроков проехал мимо меня, подцепил ногу, и я очень неудачно упал. Но и там постарался сразу же встать, правда, не получилось из-за характера повреждения. На ногу было вообще нельзя опереться.
— Вернемся к тому блокированному броску, после которого вы выбыли на несколько дней.
— Меня сразу увели в раздевалку. Не стесняюсь признаться, что даже слезы были от боли, но это нормальная человеческая реакция. Первые десять минут были ужасными по ощущениям. Знаете, я бы мог вернуться на лед, но иногда ты понимаешь, что после какого-то момента сделать это будет невозможно. И тогда на льду я сразу осознал, что для меня матч завершился.
— Потому что попали в то же место, что и несколько дней назад в похожей ситуации?
— Да, правда, на этот раз на два сантиметра ниже. Доктора сказали, что мне в этом повезло. Попади шайба в то же место, то все могло закончиться гораздо хуже.
— Но после первого броска вы вышли на лед, а после второго — нет. В чем разница?
— Дело не в опухоли, она быстро спала. Просто коньки упирались в больное место и было невероятно некомфортно. Вряд ли бы я смог играть в полную силу, да и вообще в какую-нибудь. Я не мог надеть конек.
— Когда вас привели в раздевалку, сделали укол?
— Нет, никаких уколов. Подождали, когда боль будет не такой сильной, отвели в рентген-кабинет, а он рядом с раздевалкой. Затем дали «ледовый» сапог, чтобы заморозить поврежденную часть. Со стадиона я уходил на костылях.
— Тяжело было ходить?
— Это была скорее предосторожность. Первый снимок ничего не показал, но на следующий день надо было снова прийти и проверить. Вдруг за ночь что-то обнаружится.
Место добрых соседей
— Мы тут считаем, что Баффало — не самое веселое место в Америке. Но вам, говорят, нравится.
— Да, очень. Когда я уже подписал контракт, то почитал о городе. И где-то наткнулся, что его называют «местом добрых соседей». Оказалось, что это чистая правда. Все люди очень доброжелательные, готовые помочь в любой ситуации без малейших вопросов.
— Есть примеры?
— Совсем недавно у нас был шторм, вы, наверное, слышали. Так вот в городе отключилось электричество, а у меня накрылся генератор, который питал дом. Так-то я особо в этом не понимаю, но сосед моментально пришел на помощь и помог мне починить технику. Это маленькая деталь, но она типичная для Баффало.
— Перед матчем НФЛ зрители чистили трибуны от снега. Освободил себе место — смотришь матч.
— С этим снегом тут все непонятно. Да, осадки обильные. Однажды у меня намело больше метра на дворе за одну ночь. Было минус 20, а через неделю уже плюс 17 и никакого снега нет. Сам не понимаю, как такое возможно. Но рад, что живу в месте, где есть снег. Все-таки русский человек скучает по зиме, этого мне не хватало в Аризоне. А тут баню поставили возле дома, красота.
— «Баффало» бьется за место в плей-офф, но я что-то не понял, почему зрителей не очень много.
— Сам теряюсь в догадках. На одном матче аншлаг, на другом — пустые трибуны. С чем это связано, не разобрался.
— В команде, небось, все серьезные, раз борьба за плей-офф?
— Если таким будешь, то эмоционально на весь сезон может и не хватить.
— И, понимая, что можно попасть в плей-офф, вы проигрываете «Филадельфии».
— Это НХЛ. Тут перед матчем нет никаких фаворитов и аутсайдеров.
— В вашей команде играет Тайдж Томпсон, который забивает на уровне топов. Крутой парень?
— Зверь. Раньше у него как-то с игровым временем было не очень хорошо, а в этом он просто вышел на другой уровень. И ведь не сказать, что молодой, ему уже 25 лет.
— Не слышно, собираются Александра Кисакова из «Рочестера» в первую команду забрать?
— Пока ничего не слышно. Мы с ним на связи, созваниваемся, списываемся. Он пока адаптируется к новой лиге, к другой системе. Надеюсь, что у него все получится.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|26
|16
|59
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|43
|24
|19
|55
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|43
|22
|21
|47
|7
|Филадельфия
|42
|17
|25
|41
|8
|Коламбус
|41
|12
|29
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|32
|9
|68
|2
|Торонто
|43
|26
|17
|59
|3
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|53
|4
|Детройт
|40
|18
|22
|43
|5
|Баффало
|40
|20
|20
|42
|6
|Флорида
|43
|19
|24
|42
|7
|Оттава
|41
|19
|22
|41
|8
|Монреаль
|42
|17
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|43
|25
|18
|57
|2
|Виннипег
|42
|27
|15
|55
|3
|Миннесота
|41
|23
|18
|50
|4
|Сент-Луис
|43
|21
|22
|45
|5
|Нэшвилл
|41
|19
|22
|44
|6
|Колорадо
|40
|20
|20
|43
|7
|Аризона
|41
|13
|28
|31
|8
|Чикаго
|40
|11
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|28
|15
|58
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|41
|25
|16
|54
|4
|Калгари
|43
|20
|23
|49
|5
|Эдмонтон
|43
|22
|21
|47
|6
|Ванкувер
|41
|17
|24
|37
|7
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|34
|8
|Анахайм
|42
|12
|30
|28
|13.01
|03:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 4
|13.01
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|0 : 3
|13.01
|03:00
|
Детройт – Торонто
|4 : 1
|13.01
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|2 : 6
|13.01
|03:00
|
Монреаль – Нэшвилл
|4 : 3
|13.01
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|2 : 1 ОТ
|13.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|5 : 4
|13.01
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|1 : 3
|13.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|1 : 4
|13.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|13.01
|05:00
|
Аризона – Оттава
|3 : 5
|13.01
|06:00
|
Вегас – Флорида
|4 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|63
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|40
|60
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|41
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|40
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|27
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|32
|2.28