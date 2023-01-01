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Сегодня, 20:48

«Оттава» хочет обменять защитника Зайцева. Клуб разрешил агентам вести переговоры с другими командами

«Оттава» хочет обменять российского защитника Никиту Зайцева
Иван Шитик
Корреспондент
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Никита Зайцев.
Фото Global Look Press

«Оттава» хочет обменять защитника Никиту Зайцева. Клуб НХЛ активно ищет варианты потенциальной сделки, сообщает инсайдер Кевин Уикс.

«Оттава» ужа дала разрешение представителям игрока вести переговоры с другими командами.

Зайцев 10 ноября был выставлен «Оттавой» на драфт отказов, а 18 ноября стало известно, что он отправлен в фарм-клуб. Зайцев впервые в карьере попал в АХЛ.

Затем 31-летний защитник был возвращен в основной состав. Всего на счету Зайцева в нынешнем сезоне 3 голевые передачи в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Его контракт с годовой зарплатой в 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Никита Зайцев
ХК Оттава Сенаторз
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4 Питтсбург 36 19 17 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Коламбус 35 11 24 24
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2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 34 18 16 38
6 Флорида 37 16 21 36
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4 Колорадо 35 19 16 41
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1 Вегас 39 25 14 52
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3 Калгари 38 18 20 43
4 Эдмонтон 38 20 18 42
5 Сиэтл 34 18 16 40
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 38 11 27 29
8 Анахайм 37 10 27 24
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1.01
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3.01
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Колорадо – Торонто
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Даллас – Сан-Хосе
 5 : 2
1.01 06:00
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