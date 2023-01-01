«Оттава» хочет обменять защитника Зайцева. Клуб разрешил агентам вести переговоры с другими командами

«Оттава» хочет обменять защитника Никиту Зайцева. Клуб НХЛ активно ищет варианты потенциальной сделки, сообщает инсайдер Кевин Уикс.

«Оттава» ужа дала разрешение представителям игрока вести переговоры с другими командами.

Зайцев 10 ноября был выставлен «Оттавой» на драфт отказов, а 18 ноября стало известно, что он отправлен в фарм-клуб. Зайцев впервые в карьере попал в АХЛ.

Затем 31-летний защитник был возвращен в основной состав. Всего на счету Зайцева в нынешнем сезоне 3 голевые передачи в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Его контракт с годовой зарплатой в 4,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.