Российский форвард «Питтсбурга» Малкин стал лидером сезона НХЛ по перехватам

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лидером регулярного чемпионата НХЛ-2023/24 по перехватам.

В этом сезоне россиянин сделал 90 перехватов. Вторым по этому показателю стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс (85). Тройку лидеров замкнул нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал (84).

В текущем матче 37-летний Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» занял десятое место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.