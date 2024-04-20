Форвард «Сент-Луиса» Бучневич: «Я уже доказал, что могу быть хорошим игроком»

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич оценил свою игру в сезоне НХЛ-2023/24.

«Мне здесь нравится. Этот сезон получился не таким хорошим, как предыдущие, но за последние пару лет я, думаю, доказал, что могу быть хорошим игроком», — цитирует Бучневича The Hockey News.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний Бучневич сыграл 80 матчей, в которых набрал 63 (27+36) очка.

«Сент-Луис» завершил сезон на девятом месте в Западной конференции и не прошел в плей-офф НХЛ.