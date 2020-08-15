Род Бриндармор: «Травма Свечникова выглядит очень неприятно»
15 августа 2020, 23:23
Главный тренер «Каролины» Род Бриндармор выразил беспокойство по поводу травмы российского форварда Андрей Свечникова в матче Кубка Стэнли против «Бостона» (1:3). Российский форвард покинул лед в третьем периоде после того, как подвернул ногу.
— Сейчас сложно говорить, потому что когда видишь, что парень падает на лед, травма выглядит очень неприятно. Это все, что приходит в голову. Не могу что-то еще комментировать, честно говоря, — приводит слова Бриндармора журналист Грег Вышински в Twitter.
Awful looking injury for Andrei Svechnikov pic.twitter.com/0FyRaureAJ— Brady Trettenero (@BradyTrett) August 15, 2020
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