Род Бриндармор: «Травма Свечникова выглядит очень неприятно»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндармор выразил беспокойство по поводу травмы российского форварда Андрей Свечникова в матче Кубка Стэнли против «Бостона» (1:3). Российский форвард покинул лед в третьем периоде после того, как подвернул ногу.

— Сейчас сложно говорить, потому что когда видишь, что парень падает на лед, травма выглядит очень неприятно. Это все, что приходит в голову. Не могу что-то еще комментировать, честно говоря, — приводит слова Бриндармора журналист Грег Вышински в Twitter.