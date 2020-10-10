Ридер и Ирвин подписали контракты с «Баффало»

Нападающий Тобиас Ридер продолжит карьеру в «Баффало», сообщает сайт клуба.

27-летний немец подписал годичный контракт на 700 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Ридер играл за «Калгари», на его счету 55 матчей и 10 (4+6) очков в регулярном чемпионате, а также 5 (3+2) баллов в 10 играх плей-офф.

Также контракт с «Клинками» заключил защитник Мэтт Ирвин. 32-летний канадец подписал соглашение на год и 700 тысяч долларов.

В прошедшем сезоне на его счету 36 матчей за «Нэшвилл» и «Анахайм» и 3 результативные передачи.