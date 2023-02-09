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«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер». Шестеркин сделал 22 сэйва

«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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9 февраля. «Рейнджерс» — «Ванкувер» — 4:3.
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» выиграли у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей.

«Рейнджерс» с 66 очками идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 44 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Крайдер — 21 (Трочек, Миллер), 6:53 — 1:0. Хытил — 19 (Какко, Миллер), 8:31 — 2:0. Гарлэнд — 10 (Хьюз), 17:36 — 2:1. Лафренье — 8 (Труба, Миллер), 26:23 — 3:1. Подколзин — 1 (Миллер), 36:06 — 3:2. Зибанежад — 25 (Труба, Панарин), 56:05 — 4:2. Петтерссон — 23 (Бовилье, Хьюз), 56:16 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Мартин (58:21 — 59:21, 59:42).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (7+7+7) — 25 (5+8+12).

Наши: Панарин (21.02/1/0) — Кузьменко (12.00/1/0), Подколзин (15.30/3/+1).

9 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 50 27 23 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 51 20 31 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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15.02
9.02 04:00
Рейнджерс – Ванкувер
 4 : 3
9.02 04:30
Даллас – Миннесота
 4 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 49 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 75
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 51 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 39 2.25
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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