«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер». Шестеркин сделал 22 сэйва
«Рейнджерс» выиграли у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей.
«Рейнджерс» с 66 очками идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Ванкувер» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 44 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Голы: Крайдер — 21 (Трочек, Миллер), 6:53 — 1:0. Хытил — 19 (Какко, Миллер), 8:31 — 2:0. Гарлэнд — 10 (Хьюз), 17:36 — 2:1. Лафренье — 8 (Труба, Миллер), 26:23 — 3:1. Подколзин — 1 (Миллер), 36:06 — 3:2. Зибанежад — 25 (Труба, Панарин), 56:05 — 4:2. Петтерссон — 23 (Бовилье, Хьюз), 56:16 — 4:3.
Вратари: Шестеркин — Мартин (58:21 — 59:21, 59:42).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (7+7+7) — 25 (5+8+12).
Наши: Панарин (21.02/1/0) — Кузьменко (12.00/1/0), Подколзин (15.30/3/+1).
9 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|51
|29
|22
|66
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|49
|21
|28
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|30
|23
|70
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|50
|27
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|49
|24
|25
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|52
|30
|22
|64
|2
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|3
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|4
|Эдмонтон
|51
|29
|22
|62
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|51
|20
|31
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|52
|17
|35
|40
|9.02
|04:00
|
Рейнджерс – Ванкувер
|4 : 3
|9.02
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|49
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|50
|75
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|39
|2.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26