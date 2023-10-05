«Рейнджерс»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Основная информация о клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Нью-Йорк Рейнджерс»
Город: Нью-Йорк (США)
Год основания: 1926
Главный тренер: Питер Лавиолетт
Капитан: Джейкоб Труба
Домашняя арена (вместимость): Мэдисон-сквер-гарден (18 200)
Конференция: Восточная
Дивизион: Центральный
«Рейнджерс»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
«Рейнджерс» является первой американской командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли. История клуба начинается с 1924 года, когда в составе лиги было всего шесть команд. «Нью-Йорк» становился обладателем Кубка Стэнли 1928, 1933, 1940 и 1994 годов.
В сезоне 2022/2023 «Рейнджерс» занял третье место в Столичном дивизионе регулярного чемпионата НХЛ. В первом раунде плей-офф клуб проиграл «Нью-Джерси».
"Рейнджерс": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
"Рейнджерс" проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб в регулярном чемпионате НХЛ на выезде сыграет против «Баффало» на арене «Кибэнк-центр» в Буффало. Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Нью-Йорк» встретятся с «Оттавой» во вторник, 16 апреля (начало — 02.30 мск).
«Рейнджерс»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября, пятница. 02:00 «Баффало» — «Рейнджерс»
15 октября, воскресенье. 02:00. «Коламбус» — «Рейнджерс»
17 октября, вторник. 02:00. «Рейнджерс» — «Аризона»
20 октября, пятница. 02:00. «Рейнджерс» - «Нэшвилл»
22 октября, воскресенье. 05:00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»
25 октября, среда. 04:45. «Калгари» — «Рейнджерс»
27 октября, пятница. 04:00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
29 октября, воскресенье. 05:00. «Ванкувер» — «Рейнджерс»
31 октября, вторник. 02:30. «Виннипег» — «Рейнджерс»
Календарь матчей «Рейнджерс» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Рейнджерс»
Питер Лавиолетт (58 лет) перешел на тренерскую работу в 1997 году. В разные годы специалист возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Вашингтон». В июне 2023 года он был назначен на пост главного тренера «Рейнджерс», который стал шестой командой Лавиолетта в НХЛ.
Российские хоккеисты «Рейнджерс»
- Игорь Шестеркин (вратарь)
- Артемий Панарин (нападающий)
«Рейнджерс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -