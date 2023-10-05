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«Рейнджерс»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Рейнджерс» стартует в сезоне НХЛ 13 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports

Основная информация о клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Нью-Йорк Рейнджерс»
Город: Нью-Йорк (США)
Год основания: 1926
Главный тренер: Питер Лавиолетт
Капитан: Джейкоб Труба
Домашняя арена (вместимость): Мэдисон-сквер-гарден (18 200)
Конференция: Восточная
Дивизион: Центральный

«Рейнджерс»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Рейнджерс» является первой американской командой НХЛ, выигравшей Кубок Стэнли. История клуба начинается с 1924 года, когда в составе лиги было всего шесть команд. «Нью-Йорк» становился обладателем Кубка Стэнли 1928, 1933, 1940 и 1994 годов.

В сезоне 2022/2023 «Рейнджерс» занял третье место в Столичном дивизионе регулярного чемпионата НХЛ. В первом раунде плей-офф клуб проиграл «Нью-Джерси».

"Рейнджерс": календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

"Рейнджерс" проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб в регулярном чемпионате НХЛ на выезде сыграет против «Баффало» на арене «Кибэнк-центр» в Буффало. Начало — в 02.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Нью-Йорк» встретятся с «Оттавой» во вторник, 16 апреля (начало — 02.30 мск).

«Рейнджерс»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября, пятница. 02:00 «Баффало» — «Рейнджерс»

15 октября, воскресенье. 02:00. «Коламбус» — «Рейнджерс»

17 октября, вторник. 02:00. «Рейнджерс» — «Аризона»

20 октября, пятница. 02:00. «Рейнджерс» - «Нэшвилл»

22 октября, воскресенье. 05:00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»

25 октября, среда. 04:45. «Калгари» — «Рейнджерс»

27 октября, пятница. 04:00. «Эдмонтон» — «Рейнджерс»

29 октября, воскресенье. 05:00. «Ванкувер» — «Рейнджерс»

31 октября, вторник. 02:30. «Виннипег» — «Рейнджерс»

Календарь матчей «Рейнджерс» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Рейнджерс»

Питер Лавиолетт (58 лет) перешел на тренерскую работу в 1997 году. В разные годы специалист возглавлял «Айлендерс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Вашингтон». В июне 2023 года он был назначен на пост главного тренера «Рейнджерс», который стал шестой командой Лавиолетта в НХЛ.

Российские хоккеисты «Рейнджерс»

  • Игорь Шестеркин (вратарь)
  • Артемий Панарин (нападающий)

«Рейнджерс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Потолок зарплат в НХЛ может вырасти до 87-88 миллионов долларов
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
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6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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